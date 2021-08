"L’héritage, c'est assez répugnant" : Daniel Craig ne veut pas léguer toute sa fortune à ses filles

Le compte en banque de l’agent 007 ne manque pas non plus de zéros puisqu'il est estimé à près de 160 millions de dollars. De quoi quand même mettre à l’abri ses deux filles, sans pour autant leur reverser l’intégralité de sa fortune. Son aînée Ella, née de son premier mariage avec Fiona Loudon, a 29 ans. Et sa petite dernière arrivée en 2018, sept ans après son mariage avec l’actrice britannique Rachel Weisz.

Daniel Craig prend le même chemin que Mark Zuckerberg et Bill Gates qui promettent de (presque) tout donner aux autres plutôt qu’aux leurs. À la naissance de sa fille Max en 2015, le créateur de Facebook a annoncé que sa femme et lui feraient don de 99% de leurs parts dans le réseau social au fil des ans pour promouvoir l’égalité et aider à un meilleur accès aux soins pour les plus démunis.

Le fondateur de Microsoft et son ex-femme Melinda ont eux décidé depuis bien longtemps de ne transmettre qu’une "minuscule portion" de leur fortune estimée à 89 milliards de dollars à leurs trois enfants. "Ils devront trouver leur propre voix. Ils recevront une éducation incroyable mais ils devront choisir un travail qu’ils aiment et aller au boulot", disait-il au DailyMail en 2011. Mais plusieurs millions de dollars pour démarrer au bal de l'échelle, c'est tout de même pas mal non ?