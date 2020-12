"L'heure est venue de m'exprimer" : DSK va livrer sa vérité dans un documentaire

C'est une sortie inattendue. Dominique Strauss-Khan a annoncé sur son compte Twitter qu'il allait prendre la parole pour livrer sa version de l'affaire du Sofitel dans un documentaire qui sortira à l'automne 2021. "Pour la première fois, j'ai accepté dans un film documentaire de revenir sur l'ensemble de mon histoire personnelle et professionnelle de la politique française aux sphères internationales. Ce film, actuellement en production, retrace les évènements qui ont marqué ma vie. Il sera sur les écrans à l'automne 2021", explique l'ancien patron du FMI ce vendredi 4 décembre.

Une annonce choc qui intervient trois jours avant la diffusion très attendue de Chambre 2806 : L’affaire DSK, la série documentaire de Netflix dont les quatre épisodes ont été réalisés par Jalil Lespert et à laquelle il a refusé de participer. Le réalisateur est parvenu à recueillir le témoignage de Nafissatou Diallo, l'ancienne femme de chambre qui accuse DSK d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration dans une chambre de l'hôtel Sofitel à New-York le 14 mai 2011. "Je voulais qu’on m’entende, même si on ne me croyait pas", déclare-t-elle dans les premières images dévoilées par la plateforme.