L’hologramme de Whitney Houston se produira pendant six mois à Las Vegas

Il est devenu le lieu où renaissent les carrières. Et où les comptes en banque se remplissent à la vitesse de l’éclair. Le Strip de Las Vegas accueillera dès l’automne une résidence 2.0 portée par une Whitney Houston entièrement numérique. "Une soirée avec Whitney" fait se côtoyer sur scène des danseurs, des musiciens live et surtout un hologramme de la défunte diva chargée de créer l’illusion parfaite. Et de continuer à faire vivre en live ses plus grands tubes, de "I Will Always Love You" à "The Greatest Love Of All", en passant par "I Wanna Dance With Somebody".