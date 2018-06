L'humeur de Bachelot : "Allez ! A vos bières, à vos pizzas, c'est parti !"

Le documentaire "98, secrets d'une victoire", diffusé dimanche sur TF1, a rassemblé 4,8 millions de téléspectateurs, soit 22% de part d'audience. Dans ce long-métrage retraçant la victoire des Bleus contre le Brésil lors du Mondial 98, les réalisateurs Nicolas Glimois et Grégoire Margotton nous font revivre les temps forts ainsi que les émotions de l'équipe lors du match. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le regarder, LCI prévoit de le diffuser mercredi prochain à 20h30, soit la veille de l'ouverture de la Coupe du monde en Russie.



