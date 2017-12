L'humour et le talent éternel de Jacquelline Maillan inspire les jeunes comédiens

Jacquelline Maillan était une actrice extrêmement polyvalente. Elle a marqué de son empreinte le monde de la comédie au point d'inspirer de jeunes comédiens. A Paris, au théâtre Pixel, Cécile Magne et Filippo Fabbri, deux artistes de la troupe "La Maillan en Moi", rendent hommage à cette talentueuse dame en associant à la fois du one man show, de la comédie musicale et de la comédie.



