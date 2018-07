L'île de Naxos, royaume de la nature et des traditions

Naxos est la plus grande île de l'archipel des Cyclades. Selon la mythologie grecque, Zeus y aurait passé son enfance et a donné son nom à la plus haute montagne. Dans les bergeries, on produit encore du fromage traditionnel et l'île attire les touristes par son côté sauvage. A Naxos, on est bercé par le son de la tsampouna, la cornemuse grecque. Elle accompagne les danses anciennes que les jeunes pratiquent lors de la fête du lait.



