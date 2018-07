L'incroyable ascension de Sheku Kanneh-Mason

Primé par le prestigieux prix de la BBC, le violoncelliste de 19 ans, Sheku Kanneh-Mason, a vu sa vie changer après sa performance au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Le 19 mai 2018, ce sont près de trois milliards de personnes qui ont pu apprécier sa prestation. Depuis, les ventes de son dernier disque ont carrément explosé. En visite à Paris pour la promotion de ce dernier, le jeune prodige a tout juste eu le temps de se confier à nos journalistes pour nous raconter son incroyable histoire.



