L’interview choc de Meghan et Harry à Oprah Winfrey nommée aux Emmy Awards

Car c’est aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine, que concourront indirectement la duchesse et le duc de Sussex. Oprah with Meghan et Harry : A CBS Primetime Special sera en lice pour le prix de la meilleure série ou émission spéciale non romanesque avec animateur lors de la 73e cérémonie qui se tiendra en septembre.

L’interview de Meghan et Harry a pour concurrent Mon prochain invité n’est plus à présenter avec David Letterman, Stanley Tucci : Searching for Italy, United Shades of America avec W. Kamau Bell et Vice. Mais précision de taille, le trophée ne reviendra pas à la duchesse et au duc de Sussex en cas de victoire, mais à l’équipe de producteurs de Harpo Productions et à Oprah Winfrey, évidemment. De quoi calmer les plus virulents. On imagine aussi mal le couple fouler le tapis rouge d'un évènement lors duquel la série The Crown, qui romance la vie de la famille royale britannique, est nommée à 24 reprises. Même si on rêve avec force d'un selfie entre le prince et Emma Corrin, qui incarne sa défunte mère Diana.