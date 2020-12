"Je parle à mon chat tous les matins" : l'interview décalée d'Amandine Petit, Miss France 2021

Mon produit local indispensable

Le camembert normand évidement !

Mon job de rêve

Je dirais Ambassadeur du bonheur, un job imaginé par Coca-Cola. Il s’agit de parcourir 206 pays pendant un an pour témoigner de ce qui rend les gens heureux, puis le partager sur le web. C’est peut-être utopique mais ça a l’air vraiment sympa...

Ma cause de cœur

J’ai toujours souhaité soutenir la recherche médicale et plus particulièrement la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait de glisser et de tomber.

Être Miss France en temps de Covid

J’imagine mon année à venir de la même façon que les précédentes Miss France ont pu aborder la leur : une année riche en rencontres, en découvertes et surtout en émotions. Il est clair qu’en l’état actuel des choses, la distanciation ne me permettra pas d’être aussi proche de vous au sens physique du terme. Mais il est certain que cela ne m’empêchera pas de vous rencontrer, de vous parler et surtout de vous représenter. Représenter le dynamisme qui nous lie et surtout cette capacité que nous avons, nous Français, à faire face aux situations difficiles et à en sortir conquérant (vous noterez la petite touche à ma Normandie natale). Je vais rester fidèle à moi-même en faisant face à cette situation tout en mettant mon authenticité, ma spontanéité et mon élégance au service de la couronne de Miss France et ainsi partager avec vous cette merveilleuse parenthèse enchantée !