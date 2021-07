VIDÉO - L'interview psycho d'Emma et Antoine de Caunes : "Je suis accro à l'humour de mon père"

Ils sont aussi complices dans la vie que sur grand écran. Antoine de Caunes et sa fille Emma sont à l'affiche de Croods 2 : une nouvelle ère, la suite très drôle et très réussie du film d'animation datant de 2013, et qui sort ce mercredi en France. Le duo double respectivement Phil et Aurore Betterman, un père et sa fille qui vont donner du fil à retordre à la célèbre famille préhistorique déjantée.

L'histoire ? Alors qu'ils partent en quête d'un endroit plus sûr où habiter, les Croods font la découverte d'un paradis idyllique où ils rêvent de poser leurs valises. Seul hic : la famille des Betterman a déjà investi les lieux. Et avec leur sublime cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leur jardin irrigués de produits frais, les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. La cohabitation s'annonce épique.