L'ordonnance de Bachelot : "Le cinéma est aussi un divertissement et le divertissement peut et doit relever du chef-d'œuvre"

Le Festival de Cannes, considéré comme la plus grande vitrine mondiale du cinéma, ne serait-il plus cerné de bonnes intentions ? Notons que la montée des marches féministe ainsi que les déclarations de certains responsables de l'événement n'ont pas eu l'effet escompté. Les films sélectionnés et les critères de récompenses sont également une source de débat. Qu'est-ce qui a changé ? Que doit-on savoir sur le monde du cinéma ?



