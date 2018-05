L'ordonnance de Bachelot : "Les bonnes causes ne font pas les bonnes chansons"

Faut-il supprimer l'Eurovision ? Certes, la France a fait un effort cette année avec le choix du titre "Mercy" de Madame Monsieur, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, le trio Twin Twin s'est retrouvé à la dernière place du concours en 2014 avec son titre "Moustache", en obtenant seulement deux points. Par ailleurs, même si la candidate Israélienne Netta Barzilay défend une belle cause avec son titre "Toy", peut-on dire que c'est une bonne chanson ?



