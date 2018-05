L'ordonnance de Bachelot : "Pourquoi pas une séance de questions au gouvernement ou un Conseil des ministres en mode naturiste ?"

Après l'ouverture du premier restaurant naturiste à Paris et la réouverture de l'espace naturiste du bois de Vincennes, le Palais de Tokyo se lance dans le mouvement. Le musée spécialisé dans l'art moderne et contemporain nous offre en effet la possibilité de visiter entièrement nus l'exposition "Discorde, fille de la nuit", qui ouvrira samedi prochain. Quelles activités allant dans ce sens pourrait-on proposer au gouvernement ?



