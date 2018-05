L'ordonnance de Bachelot : "Vous pensez réellement qu'on va continuer à prendre les femmes pour des porte-manteaux ?"

La 71ème édition du Festival de Cannes, qui a débuté mardi, est la première depuis le scandale Weinstein. Notons que sur le carton d'invitation se trouvait notamment un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin de harcèlement sexuel. Par ailleurs, le délégué général de l'événement, Thierry Frémaux, a annoncé une montée de marches des femmes du cinéma prévue pour samedi, dans le but d'affirmer leur présence. Comment interpréter cette initiative ? Que doit-on savoir sur le monde du cinéma ?



