L’univers "Harry Potter" bientôt à la télévision ? 5 personnages qui méritent leur propre série

ABRACADABRA - La presse spécialisée rapporte que la plateforme HBO Max serait en train de plancher sur une déclinaison télévisée des aventures du célèbre sorcier. On a donc plongé dans l’œuvre de J.K. Rowling pour souffler quelques idées aux futurs producteurs.

Il a investi les librairies, les cinémas et le théâtre. Alors ce n’était qu’une question de temps avant de voir Harry Potter investir le petit écran. The Hollywood Reporter rapporte qu’un projet de série au sein de l’univers créé par J.K. Rowling serait en développement du côté de HBO Max. Des rencontres auraient eu lieu entre les patrons de la plateforme de streaming et de potentiels auteurs pour de premiers échanges d’idées. Une information démentie par les studios dans un communiqué, mais confirmée par d’autres médias spécialisés comme Variety et Deadline, s’appuyant sur ces fameuses "sources proches du dossier".

Warner Bros

Les discussions n’étant encore qu’à leurs prémices, impossible de savoir s’il s’agit de mettre en chantier une ou plusieurs séries ou qui en seront les héros. Une seule certitude : le projet ne pourra se faire sans J.K. Rowling, qui a un droit de regard sur toute son œuvre. Même si l’autrice britannique, accusée de transphobie, est embourbée dans une vive polémique. Plutôt que d’attendre de savoir à quoi ressemblera le projet final, LCI a fait son casting idéal parmi les personnages de la saga qui ont tout pour décrocher leur spin-off.

Rubeus Hagrid

Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane) dans la saga "Harry Potter". − Warner Bros. Pictures

Derrière son imposante silhouette se cache sans aucun doute l’un des héros les plus tendres de la saga. Le demi-géant Hagrid est le premier contact avec le monde de la magie du jeune Harry Potter, qu’il va chercher dans le placard qui lui sert de chambre pour l’emmener à Poudlard. Figure emblématique de l’école de sorcellerie, il y a aussi étudié. On imagine très bien une série centrée sur ses années d’apprenti sorcier passées sous les couleurs de Gryffondor et marquées par la mort de son père, un sorcier lui aussi.

Sirius Black

Sirius Black (Gary Oldman) dans la saga "Harry Potter". − Warner Bros. Pictures

Sa mort a dévasté plus d’un fan. Sirius Black brille par son courage à chacune de ses apparitions, jusqu'à ce que Beatrix Lestrange le foudroye dans le cinquième tome. On sait qu’il est le seul Gryffondor dans une famille 100% Serpentard et qu’il a donné du fil à retordre au professeur Rogue à Poudlard. Une série centrée sur l’adolescent Sirius serait aussi fun qu’intrigante. Repartir dans sa jeunesse serait aussi l’occasion de découvrir un peu plus James et Lily, les parents du jeune Harry dont il était le parrain. S’intéresser à ses années passées enfermé dans la prison d’Azkaban serait la promesse d’une histoire plus sombre et plus adulte encore que les derniers volets de la saga. Entre ces deux options, nos cœurs balancent.

Albus Potter

Les Moldus mordus de la famille Potter connaissent bien le jeune Albus, héros de la pièce de théâtre Harry Potter et l’enfant maudit qui est venu poursuivre la saga en 2016. Joué à Londres et à Broadway, le texte du spectacle a été publié et traduit pour le plus grand nombre. Et si cette histoire était le point de départ d’une série consacrée au fils cadet de Harry et Ginny ? Voilà peut-être le seul moyen de rêver d’une nouvelle apparition de Daniel Radcliffe dans le rôle qui a fait de lui une star.

Drago Malefoy

Drago Malfoy (Tom Felton) dans la saga "Harry Potter". − Warner Bros. Pictures

On a adoré le détester. Plutôt que d’imaginer l’enfance de l’insupportable blondinet entre son père Lucius et sa mère Narcissa, on souhaiterait voir ce qu’est devenu Drago Malefoy entre le dernier livre de la saga et la pièce de théâtre, dont son fils Scorpius tient l’un des rôles principaux. Comment il a rebondi après la défaite de Voldemort, comment il a rencontré sa femme Astoria… Ça tombe bien, J.K. Rowling a déjà raconté tout ça dans une biographie de son personnage publiée sur le site Pottermore. Y a plus qu'à tourner !

Minerva McGonagall

Minerva McGonagall (Maggie Smith) dans la saga "Harry Potter". − Warner Bros. Pictures

La professeure la plus cool de Poudlard, c’était elle. Aussi pète-sec qu’attachante. Minerva McGonagall a été une précieuse alliée pour Harry et ses amis tout au long de leur scolarité au sein d’une institution qu’elle connaît bien. Elle-même membre de Gryffondor, elle connaît l’établissement comme sa poche. Mais d’elle, on sait peu de choses. Il a fallu que J.K. Rowling dresse son portrait pour Pottermore pour qu’on découvre une jeune sorcière qui a sacrifié l’amour de sa vie pour protéger son fiancé. C’est cette histoire entre la jeune Minerva et Dougal McGregor qu’on a très envie de voir à l’écran. En souhaitant déjà bon courage à la comédienne qui prendra la suite de la toujours géniale Maggie Smith.

Delphine DE FREITAS