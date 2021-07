La 70e Miss Univers sera couronnée en Israël en décembre

"J'espère sincèrement qu'en décembre, nous célébrerons non seulement la nouvelle Miss Univers ici en Israël, mais surtout, la fin de la pandémie", a déclaré le ministre du Tourisme Yoel Razvozov. La Mexicaine Andrea Meza, Miss Univers en titre, a de son côté souhaité "que le plus grand nombre de personnes possible" puisse se faire vacciner afin d’assister dans la salle à ce grand show télévisé de trois heures. La jeune femme de 26 ans n’aura pas goûté bien longtemps aux joies de la couronne et de la vie new-yorkaise puisqu’elle rendra son titre après sept petits mois de règne seulement.