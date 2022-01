"La Bataille de l'Elysée" épisode 2, ou quand le Covid s'invite dans la campagne présidentielle

C'est une série d'une actualité brulante. Ce lundi 17 janvier, TF1 diffusera le deuxième épisode de "La Bataille de l'Elysée", la série documentaire de François-Xavier Ménage qui nous embarque dans les coulisses de la course à la présidentielle. Le grand reporter de TF1 accompagné d'Elisa Helain et Claire Leising, journalistes pour Capa, sont allés sur le terrain aux côtés des candidats pour nous dévoiler l’envers du décor d’une lutte sans merci pour le pouvoir.

"Dans ce nouvel épisode, on va avoir un invité, qu'on attendait, mais dont on n'imaginait pas qu'il arriverait de manière aussi fracassante, c'est le Covid bien sûr", nous confie François-Xavier Ménage. "Ça paralyse, ça bloque, ça ennuie quasiment tous les candidats". On le verra notamment dans une séquence avec Marine Le Pen qui estime que cette crise sanitaire met en danger la démocratie et ne sert qu'une personne : Emmanuel Macron dont le but est, selon elle, de diviser la France. Hasard du calendrier, quelques heures plus tard, le président prononcera sa phrase polémique sur les non-vaccinés, qu'il dit vouloir "emmerder".