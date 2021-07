"La Casa de Papel" part à l’assaut de la Monnaie de Paris avec un jeu immersif palpitant

ON A TESTÉ POUR VOUS – À moins de deux mois du lancement de la saison 5, la série à succès de Netflix invite le public à se glisser dans les combinaisons rouges des braqueurs au masque de Dali. Une expérience aussi stressante que réjouissante qui reprend les codes des "escape games" sans en être un.

Les camarades du Professeur étaient déjà venus repérer les lieux. Deux ans avoir accueilli l’avant-première de la saison 3 de La Casa de Papel, la Monnaie de Paris devient la cible d’un braquage auquel tout le monde est invité à participer. Une des ailes de l’institution sert de prestigieux décor à un jeu qui "fait entrer les participants dans la série". "C’est une expérience immersive théâtrale, pas un escape game", souligne Sébastien Garcia, responsable du projet "La Casa de Papel – The Experience" chez Fever. Des énigmes sont à résoudre mais ce n’est pas ce qui fait le sel de cette création soutenue par Netflix.

La Monnaie de Paris accueille "La Casa de Papel - The Experience", un jeu immersif dans l'univers de la série à succès de Netflix. − Fever/Netflix

Lisbonne en guest star

Le temps file à la vitesse de l'éclair sans que vous puissiez regarder votre montre. Les acteurs qui encadrent la partie jouent les maîtres des horloges et guident les joueurs d’une pièce à l’autre. Pas toujours avec courtoisie. Car "La Casa de Papel – The Experience" les transforment en complices d’un vol grandeur nature. Tout débute pourtant dans le plus grand des calmes, à l’étage de la Monnaie de Paris où est censée se dérouler une exposition. Sauf que rapidement, la vidéo de présentation diffusée est interrompue par un message de Lisbonne – la policière tombée amoureuse du Professeur incarnée par Itzar Ituño – appelant à l’aide pour récupérer des lingots d’or dans la salle des coffres.

De quoi marquer le début d’un parcours sous tension. Trois braqueurs armés débarquent et vous forcent à enfiler les mêmes combinaisons rouges qu’eux. Le masque chirurgical a remplacé celui de Dali mais qu’importe. L’expérience gagne en intensité à chaque pièce et on se prend rapidement au jeu en répondant aux acteurs après des débuts forcément timides. Car avec des groupes de 15 personnes, difficile au départ d’échanger et de communiquer avec les membres de son équipe. Pour profiter pleinement de "La Casa de Papel – The Experience", mieux vaut ranger sa timidité dans le casier avec ses affaires. Et se laisser porter pendant une heure par l’ambiance électrique que les fans aiment tant dans la série. Un conseil aussi, tendez bien l’oreille dès le départ. Chaque détail compte pour pouvoir progresser.

En vidéo "La Casa de Papel" a braqué la Monnaie de Paris : on y était

Ne comptez pas sur nous pour vous raconter tout ce qui se passe entre les quatre murs de la Monnaie de Paris. C’est qu’on ne voudrait pas s’attirer les foudres du vilain Shanghaï, le braqueur dont il faut se méfier… "La Casa de Papel – The Experience" était prête à se lancer au printemps 2020 avant que la pandémie ne mette le monde entier à l’arrêt. "On a fait beaucoup de changements depuis, dans le flux, dans les décors, les lumières…", explique Sébastien Garcia qui promet que le jeu immersif continuera à évoluer dans les six prochains mois. Déconseillé aux épileptiques et interdit aux moins de 14 ans, l’évènement se déclinera aussi à New York, Miami, Londres et Mexico City où le braquage aura lieu dans la plus grande réserve d’or de toute l’Amérique latine. À Paris, Fever et Netflix espèrent séduire jusqu’à 100.000 curieux d’ici décembre. Un timing au final idéal car les sympathiques braqueurs de La Casa de Papel feront leurs adieux aux téléspectateurs avec une ultime saison diffusée en deux parties le 3 septembre puis le 3 décembre. Alors, oserez-vous rejoindre la résistance ?

>> "La Casa de Papel - The Experience" - La Monnaie de Paris, 1 Impasse de Conti, 75006 Paris Du 31 juillet au 8 août, reprise le 25 août En semaine : de 16h à 21h / Week-ends & Jours fériés: de 11h à 21h À partir de 32 euros - À partir de 14 ans et plus, accompagnateurs obligatoires pour les moins de 16 ans Attention, il est obligatoire d'être en possession d'un pass sanitaire valide pour accéder à l'événement

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.