La chaîne des Puys entre au patrimoine mondial de l'Unesco

La chaîne des Puys est enfin entrée au patrimoine mondial de l'Unesco ce 2 juillet. Ces volcans magnifiques font la fierté des Auvergnats qui n'ont d’ailleurs pas baissé les bras, même après deux échecs et une dizaine d'années d'attente. Cette reconnaissance assure à ce patrimoine universel une mobilisation internationale pour sa préservation et sa valorisation. Suite à cette consécration, les habitants de la région espèrent, eux aussi, d'importantes retombées économiques et touristiques.



