"Je suis belle et je suis toujours grosse" : la chanteuse Lizzo répond à ses détracteurs en tenue d'Ève

BODY POSITIVE – Taclée par les internautes qui lui reprochaient d’avoir entrepris un régime détox, Lizzo contre-attaque. Dans une vidéo postée sur Instagram, la chanteuse américaine se redit fière de ses formes, n'hésitant pas à s'afficher entièrement nue.

Lizzo aurait-elle trahi la cause ? Dans une petite vidéo sans prétention postée en début de semaine sur le réseau TikTok la chanteuse américaine livrait à ses abonnés la recette des smoothies détox qu’elle consomme dans le cadre d’un régime de dix jours. Des images insupportables pour de nombreux internautes qui avaient fait de l’interprète de "Juice" la nouvelle égérie du "body positivisme", n’hésitant pas à poser nue sur la pochette de son dernier album. Face à la multiplication des commentaires désobligeants, voire injurieux, la jeune femme a d’abord réagi dans une story postée sur son compte Instagram. "Donc oui, j’ai fait cette cure de smoothies pendant dix jours", y reconnaît-elle. "Dans la mesure où je suis une femme grosse, les gens s’attendent à ce que, si j’entreprends une démarche pour ma santé, ce soit en vue d’une perte de poids spectaculaire. Ce qui n’a pas été le cas, ici. J’ai bu beaucoup et mangé plein de choses épicées ou autres qui m’ont fait mal à l’estomac", ajoute-t-elle, non sans humour. "Je suis une fille grosse qui a fait une cure de désintoxication au smoothie et je voulais le partager avec vous. J’en ai tiré exactement ce que je voulais."

Histoire de bien se faire comprendre, Lizzo est allée encore plus loin en publiant un montage vidéo dans lequel elle apparaît dans le plus simple appareil, sous la douche. "Votre corps est parfaitement à vous", dit-elle en voix off. "Même s’il n’est parfait pour personne d’autre. Si vous connaissiez toute la complexité de ce corps, vous seriez tellement fiers. Et moi je suis fière de vous d’être allés aussi loin dans une société qui incite à la haine de soi. Et qui nous tend un miroir déformant qui nous pousse à penser à ce que nous devrions être. J’ai passé tellement de temps dans ce corps… Et je ne suis pas différente de vous."

La chanteuse de 32 ans enfonce le clou en légende d’un cliché issu de cette vidéo : "J’ai fait un régime détox et je suis toujours grosse. Je suis belle et je suis toujours grosse. Ces choses-là ne sont pas antinomiques. À tous les gens qui me regardent, s’il vous plaît ne vous affamez pas. Je ne me suis pas affamée", insiste-t-elle. "J’ai avalé des légumes verts, de l’eau, des fruits, des protéines et des rayons de soleil. Vous n’êtes pas obligés d’en faire autant pour être beaux ou en bonne santé. Moi j’ai fait comme ça (…) Quoi que les autres en disent… Faites ce que vous voulez avec votre corps !".

Jérôme Vermelin