La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez : un monastère devenu village

Sainte-Croix-en-Jarez est une chartreuse devenue village, durant la révolution. Les moines en ont été chassés, mais leur empreinte y est restée. Les visiteurs de passage sont émerveillés par les salles et les chartreux sur de la peinture du XIVe siècle. Visite guidée avec Jean-Michel Chauvet, le président de l'association Sauvegarde de la chartreuse.



