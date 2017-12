La comédie musicale "Dirty Dancing" est tournée dans toute la France

La comédie musicale " Dirty Dancing" est actuellement en tournée dans toute la France. Décoré par des chorégraphies et des chansons, c'est un spectacle qu'on peut résumer en trois mots : amour, sensualité et culte. Pour certains, revoir cette nouvelle version du film culte sorti il y a 30 ans a été un plaisir.



