La comédienne britannique Helen McCrory ("Harry Potter", "Peaky Blinders") est décédée à l’âge de 52 ans

C’est un visage bien connu des fans de la saga Harry Potter. Helen McRory, l’actrice qui incarnait Narcissa Malefoy, la mère de Drago dans les films inspirés des romans de J.K. Rowling, est décédée à l’âge de 52 ans. Une terrible nouvelle annoncée dans un communiqué par son mari, l’acteur Damian Lewis, révélé au grand public par la série "Homeland".

"C’est avec le cœur brisé que je vous annonce qu’après une bataille héroïque contre le cancer, la femme belle et puissante qu’était Helen McCrory est décédée paisiblement à la maison, entourée d’une vague d’amour émise par ses amis et sa famille", écrit-il. "Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu que nous l’aimions et que nous avons été chanceux de l’avoir dans nos vies." Mariés en 2007, Helen McCrory et Damian Lewis ont eu ensemble deux enfants, Manon, 14 ans, et Gulliver, 13 ans.