La comédienne Judith Siboni ("Vous les femmes") est décédée à 46 ans

C'est une triste nouvelle. La comédienne de télévision et de cinéma Judith Siboni, est décédée ce mardi à l'âge de 46 ans. C'est son agent Nora Habib qui a confirmé à l'AFP la nouvelle révélée ce mercredi 31 mars par son ami Alister, le patron de la revue Schnock. "Judith est partie. Son intelligence, son talent et son humour étaient incommensurables. Et, ce, depuis le collège jusqu’aux derniers jours. Ça sera la seule fois où nous nous quittons de vue. Jusqu’à la prochaine… Cette vie est dégueulasse. On le savait", a-il écrit sur Twitter.

Mère de deux enfants, Judith Siboni se battait depuis un an contre le cancer, a précisé son agente. Ses obsèques doivent être célébrées vendredi à 10 heures sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime). Judith Siboni avait été révélée au grand public grâce à la série à sketchs Vous les femmes, co-écrite avec son amie d'enfance Olivia Côte. Lancée en mai 2007 sur M6 et Téva, la série a connu un grand succès et a eu droit à cinq saisons. Elle a également été adapté dans une vingtaine de pays dont l'Espagne, l'Italie, l'Ukraine et le Canada.