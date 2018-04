La danse traditionnelle alsacienne : une chorégraphie au tempo enivrant !

Pour notre série de danses traditionnelles, nous sommes en Alsace. Claudia mène à la baguette sa troupe d'actifs ou de jeunes retraités qui sont tous des passionnés. On dirait que la chorégraphie est simple, mais il faudra des notions de base au profane pour la réussir. D'autant plus qu'il faut suivre le tempo quand la musique devient entraînante.Explications de Jean-Luc Neth, animateur de la troupe "D'kochloeffel"...



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.