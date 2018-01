La dentelle aux fuseaux se pratique depuis le XVIe siècle

La dentelle aux fuseaux est née au XVIe siècle dans le département du Pas-de-Calais. On a compté jusqu'à 4 500 petites mains formées à cet artisanat dans les couvents ou les orphelinats. Cependant, la mécanisation de la production de la dentelle explique la fin progressive de cette technique. Aujourd'hui, ce sont des passionnés qui la font vivre. Cette pratique requiert énormément de concentration, de patience et de savoir-faire.



