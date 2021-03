La famille royale britannique n'est "pas raciste", assure le prince William

Une première réaction du frère et du beau-frère de Harry et Meghan. Ce jeudi, le prince William a assuré que la famille royale britannique n'était "pas raciste", après que son frère Harry a rapporté des conversations au sein de la famille sur la couleur de peau d'Archie, son fils. "Nous ne sommes pas du tout une famille raciste", a déclaré le prince William lors de la visite d'une école de l'est de Londres.

Harry et Meghan se sont expliqués sur leur éloignement de la famille royale et leur exil en Californie lors d'une interview retentissante diffusée dimanche aux États-Unis.

L'ex-actrice de 39 ans et son époux de 36 ans, sixième dans l'ordre de succession du trône, ont avancé une pression médiatique intenable, le racisme et l'absence de soutien de la famille royale pour justifier leur retrait de la monarchie. Surtout, laissant Oprah Winfrey bouche bée, Harry et Meghan ont rapporté des conversations de la part d'un membre non nommé de la famille royale sur la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie, aujourd'hui âgé de 22 mois, avant sa naissance.