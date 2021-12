La famille royale ne voulait pas qu’Elton John chante aux funérailles de Lady Di

C’est l’un des moments les plus marquants de la cérémonie d’adieu à la princesse. Un moment qui a bien failli ne jamais avoir lieu. Des documents officiels tout juste rendus publics par les Archives nationales britanniques et relayés par Sky News révèlent que le palais de Buckingham ne souhaitait pas entendre Elton John chanter "Candle in the wind" lors des funérailles de Diana en septembre 1997. En hommage à son amie, le fantasque artiste avait modifié les paroles de la chanson qui avait été écrite pour Marilyn Monroe en 1973 avec Bernie Taupin.