La feria de Mont-de-Marsan, une vieille tradition de quatre siècles

A Mont-de-Marsan, la feria est célébrée depuis quatre siècles et elle est toujours suivie dans une ambiance surchauffée. Habillés en blanc avec un foulard bleu autour du cou, les aficionados envahissent les rues durant les cinq jours de fête. La procession de Sainte-Madeleine, la patronne de la ville, est très suivie le premier jour. Avant le début des corridas, on bénit les arènes et les toreros se recueillant devant la statue placée à la chapelle. Puis le soir, les familles assistent au traditionnel défilé.



