Mort de Bob Saget : les sœurs Olsen se disent "profondément attristées"

C'était leur père de télévision. Les sœurs jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen ont réagi à la disparition de Bob Saget, qui prêtait ses traits à Danny Tanner dans La fête à la maison, la série dans laquelle elles ont débuté à l'âge de 9 mois. Pour rappel, les sœurs se sont partagé le rôle de la petite Michelle de 1987 à 1995.

"Bob était l'homme le plus aimant, compatissant et généreux. Nous sommes profondément attristées qu'il ne soit plus avec nous, mais sachez qu'il continuera d'être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu'il l'a toujours fait", ont réagi Mary-Kate et Ashley Olsen dans un communiqué relayé par People. "Nous pensons à ses filles, à sa femme et à sa famille et leur présentons nos condoléances", ont conclu les jeunes femmes qui travaillent désormais dans le monde de la mode.