On célèbre la 37ème édition de la Fête de la Musique ce jeudi. Si on revient dans le passé, en 1989, Jack Lang, alors ministre de la Culture, était présent à la fête. Il avait dansé avec la chanteuse Linda de Suza et on apercevait aussi Yvette Horner avec son accordéon. Puis, en 2008, dans la cour de l'Elysée, le couple Sarkozy saluait le public qui assistait au concert donné par la fanfare de la garde Républicaine. Quid des autres célébrations avec les présidents de la République ?



