La Fête de la musique a animé tout le pays

Avec l'arrivée de l'été, l'ambiance a été festive dans la soirée du 21 juin 2018. Des concerts se sont tenus un peu partout dans le pays à l'occasion de la Fête de la musique. Tandis que les cuivres ont résonné en cœur sous le pont des Arts à Paris, les musiciens ont chauffé leurs guitares à Dunkerque. La plage du Prado, quant à elle, a vibré sous les pas de danse des petits et grands. Et dans la cour de l’Élysée, les invités ont dansé avec de la musique électro. Une grande première !



