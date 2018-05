"La fête des mères", un film "bouleversant de réalisme"

"La fête des mères", un film choral réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, met en avant plusieurs portraits et petites histoires de femmes de famille. On y découvre également les relations possibles, parfois inimaginables, entre une mère et son enfant. A travers ce long-métrage, la réalisatrice a notamment voulu mettre en valeur la difficulté de gérer une carrière tout en assumant le rôle de mère. A quelques jours de la fête des mères, ce film à la fois réaliste, touchant et moderne pourrait résonner avec votre propre histoire et vous faire déculpabiliser sur votre rôle de maman.



