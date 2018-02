La fête du citron sera colorée et épicée

La 84ème fète du citron de Menton, débutera ce samedi 17 février. Pour la préparation de ce patrimoine culturel, les organisateurs ont importé d'Espagne 150 tonnes de citrons et d'oranges. Il a fallu la participation de ferroniers, sculpteurs et autres peintres pour réusir à créer les personnages mythiques indiens avec les fruits fixés sur leur structure en grillage. Christophe Ghiena, originaire de la ville et directeur du centre technique municipal, en est fier. On n'attend plus que les visiteurs.