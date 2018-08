La Foire aux vins de Colmar, une fête de la gastronomie et de la musique

La Foire aux vins de Colmar est la troisième plus grande foire du pays. Pour les vignerons, c'est un vrai tremplin. C'est l'occasion pour eux d'étoffer leurs carnets d'adresse. Pour ceux qui ne connaissent pas la foire, ne vous méprenez pas ! Il ne s'agit pas d'un événement où l'on ne fait que déguster du vin. C'est plus que ça. Chaque année, des milliers de personnes font la queue pour assister aux différents concerts, mais aussi pour goûter à la gastronomie alsacienne. Cette année 2018, près de 100 000 spectateurs ont pu applaudir Julien Clerc, Santana, Lenny Kravitz, Indochine et Scorpions.



