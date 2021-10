VIDÉO - Pio Marmaï s’explique après ses propos à Cannes sur Emmanuel Macron : "Je n'ai pas envie d'agresser le président !"

J’incarne un personnage de la même manière à chaque fois, même s’il est ancré dans la réalité. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de défendre la fureur, la révolte d’une personne. En l’occurrence la révolte de Yann qui a simplement envie de travailler, de conduire son camion et qui se retrouve blessé par une grenade de désencerclement. Après si je me proposais trop de questions, je ne jouerais que ce que je suis dans la vraie vie et ça n’aurait pas d’intérêt. Parce que je pense que les gens se feraient vite chier ! Disons que je tends à chaque fois vers des personnages un peu singuliers. Après, c’est vrai que quand on incarne un personnage qui est autant révolté… Moi, je ne suis pas une machine, il y a quelque chose qui m’atteint, profondément. Et c’est bon signe aussi. Je suis assez sensible à ce que j’incarne. Et quand on passe deux mois dans un souterrain avec des gens, dans cette tension permanente, c’est sûr que je ne suis plus la même personne à la fin.

Vous mentionnez la drôlerie de certaines scènes. D’une certaine manière le film nous dit que l’humour est la seule chose qui peut nous réconcilier, non ?

De l’incompréhension générale peut naître de l’humour en tout cas. Catherine Corsini s’est inspirée du cinéma italien des années 1960 et je trouve ça intéressant pour une cinéaste de parvenir à s’interroger de manière aussi truculente sur les conflits politiques du moment. Je pense que c’est ce qui participera à l’impact du film. Parce qu’on passe un bon moment : on rit en voyant ces gens se mettre sur la tronche. C’est ça qui est jouissif.

L’incompréhension, c’est ce que vous avez ressenti après la polémique née de vos propos à Cannes ?

Déjà, ça m’a énormément atteint. Je ne suis pas quelqu’un de violent, je ne suis pas un acteur violent, je n’ai pas envie de me battre avec quiconque. Ce n’est pas du tout l’idée ! (Sourire). Il y a un moment où lorsqu’on traverse des personnages au bord de l’explosion, et qu’on en parle pendant des jours en promo... Forcément on reconvoque un peu cet état de révolte que j’ai traversé un incarnant le personnage. Ça peut m’amener à avoir des mots forts, et lorsqu’on les isole, dans une réponse qui en plus est assez longue, et qui est, je pense, relativement claire puisqu’elle fait référence à une partie du film et à une énergie qui est le film, tout se mélange et ce n’est pas très agréable. C’est même assez douloureux parce que ça part sur des mouvances de réseaux sociaux qui sont très durs, très violents, très vindicatifs. C’est marrant parce que j’en parlais la veille avec un ami à Cannes et on se disait : "Se prendre un shitstorm sur les réseaux sociaux, ça doit être assez dur." (Sourire)

C'est une sacrée coïncidence !

Sauf que je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire... Eh bien là je peux vous dire que je m’en suis parfaitement rendu compte ! Après même en s’expliquant, même en montrant l’intégralité de ma réponse, même en m’expliquant là maintenant, le mal est fait. Il y aura toujours des gens qui seront persuadés que j’ai envie d’agresser le président de la République. Ce qui n’est absolument pas le cas. Je n’ai envie d’agresser personne dans ma vie. Et certainement pas le président, au contraire ! Mais je constate, je passe à autre chose, et ça me fait réfléchir.