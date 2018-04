La France, pays aux milles fromages

Les Français figurent parmi les champions du monde du fromage. On en consomme, en moyenne, 25 kg par personne par an avec une préférence pour l'emmental et le camembert. Dans le Bas-Rhin, un restaurant lui est entièrement dédié avec comme particularité la plus grande cloche à fromage au monde. Munster, bries, comtés, bleus.... des centaines de variétés différentes y sont proposées.



