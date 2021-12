Marie-Sophie Lacarrau : "Les régions, c’est l’ADN du 13H de TF1"

ÉVÉNEMENT - TF1 a dévoilé ce lundi le contenu de "Régions – la Grande Enquête", une étude qui détaille les rapports passionnés et complexes qu’entretiennent les Français avec leurs régions. Elle sera illustrée toute la semaine dans le 13H présenté par Marie-Sophie Lacarrau.

C’est une étude unique en son genre. TF1 a présenté ce lundi 13 décembre à la presse les résultats de "Régions – La Grande Enquête", une consultation réalisée par Sociovision qui permet de mieux comprendre la relation étroite que les Français entretiennent avec leurs régions. "La chaîne a été bâtie autour deux grands carrefours que sont le 13H et le 20H", a rappelé d’emblée Gilles Pélisson, président-directeur général du Groupe TF1. "Nous nous adressons à tous les Français et comprendre leur vie quotidienne est absolument prioritaire. Je le dis d’autant plus que je suis Lyonnais !". "Les régions, ce n’est pas théorique !", a appuyé pour sa part Thierry Thuillier, directeur général adjoint du pôle Information. "Elles incarnent la diversité, l’enracinement dans nos rendez-vous, à travers le JT mais aussi le magazine "Reportages". Parce que la France ce n’est pas seulement Paris. Encore plus depuis le début de la pandémie où les régions ont incarné le repère naturel de tous les foyers français."

Depuis lundi, les résultats de cette enquête sont dévoilés et illustrés dans le 13H présenté par Marie-Sophie Lacarrau. L’occasion pour la journaliste qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut en janvier dernier de saluer "le travail de nos 60 journalistes qui sillonnent notre territoire, avec dix-neuf bureaux en métropole et deux en Outre-mer et l’appui de la presse régionale. Ils donnent la parole aux citoyens, ils nous alertent sur les inquiétudes qui montent dans le pays. Ils nous montrent la beauté des régions aussi. Les régions, c’est l’ADN du 13H de TF1."

Ce lundi, les équipes du 13H se sont rendues sur le marché de Bergues, près de Dunkerque, dans le Nord. Si 53% des Français résident toujours là où ils ont grandi, révèle l’enquête, ils sont 89% dans la région Hauts-de-France. Parmi les trois thèmes qui font le plus la fierté de ses habitants, on compte la gastronomie, mais aussi des valeurs comme la convivialité, le courage, la simplicité et la solidarité. 38% des habitants des Hauts-de-France parlent la langue régionale, contre 18% à l’échelle nationale.

L'enquête conduite par Sociovision révèle l'attachement des Français à leur région d'origine. La plupart y associent la notion de bien-être, un domaine dans lequel la Bretagne arrive en tête, devant Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Elle montre en revanche que les Français sont encore perdus depuis le nouveau découpage consécutif à la loi de 2015. Ainsi seuls 16% des personnes interrogées connaissaient le nombre exact de 13 régions, contre 22 auparavant. "La région, c’est une affaire de cœur, pas une affaire administrative", a souligné lundi Rémy Oudghiri, directeur général adjoint de Sociovision.

Frustrés par la centralisation du pouvoir, et le sentiment d'abandon qu'ils éprouvent vis-à-vis de la capitale, ils sont 50% à souhaiter que certains ministères soient installés en province à l'avenir. De quoi donner du grain à moudre aux candidats à l'élection présidentielle ? L'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron, aura peut-être l'occasion d'évoquer le rapport des Français avec leur région ce mercredi puisqu'il sera l'invité exceptionnel de TF1 et LCI à l'occasion d'un entretien mené par Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin. >> "Régions – La Grande Enquête" a été réalisée du 8 au 22 novembre 2021 auprès de 3500 personnes de 18 à 74 ans interrogées par Sociovision, filiale de l'institut de sondages Ifop.

Jérôme Vermelin

