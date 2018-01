La langue corse, une cause régionale pour garder l'identité de l'île

Sur l'île de Beauté, la langue corse est parlée par tous les anciens et certains jeunes. Elle est devenue une priorité éducative pour garder son identité. Dans le village de Bastelica, un centre linguistique accueille les élèves du primaire et du secondaire pour un séjour d'une semaine en immersion. Une aventure qui leur permet d’approfondir leurs connaissances à travers des échanges avec les habitants.



