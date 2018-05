"La même tribu Volume 2", l'album de duos d'Eddy Mitchell

Après un premier volume certifié disque de platine en automne, Eddy Mitchell nous propose le second volet de l'album "La même tribu". Un casting d'artistes prestigieux s'est joint au chanteur pour revisiter ses meilleurs tubes dont "Pas de boogie woogie", "Vieille canaille" ou encore "Le cimetière des éléphants". Il a pris du temps pour réaliser ce disque, entre autres pour trouver les bonnes personnes et les bons arrangements. Malgré tout, pour l'artiste, le meilleur duo est la reprise de "Sur la route de Memphis", avec Gregory Porter, chanteur américain de jazz et de soul pour qui il a beaucoup de respect de considération.



