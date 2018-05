La pâtisserie à l'honneur au festival "Taste of Paris"

Tous les plus grands chefs parisiens sont réunis sous la Nef du Grand Palais, à l'occasion du festival "Taste of Paris", jusqu'au 20 mai. Pour cette quatrième édition, l'accent est mis sur la pâtisserie. Entre la pavlova et la religieuse au caramel de Christophe Michalak, le cigare de Guy Krenzer, le sponge cake de Pierre Sang ou autres, vous pouvez demander des recettes aux chefs et déguster les plats qui vous intéressent. Par ailleurs, puisque le gâteau royale pour l'union du prince Harry et Meghan Markle sera un sponge cake, découvrez en images la recette.



Ce vendredi 18 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Parlons... bien-être", nous parle du festival "Taste of Paris". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.