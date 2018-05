La Playlist de la semaine : Beyoncé et Jay-Z, et Feu! Chatterton

Au sommaire de cette édition : Le couple le plus puissant de la musique, Beyoncé et Jay-Z, prépare sa deuxième tournée commune qui passera par le Stade de France les 14 et 15 juillet 2018. Pour l'occasion, les deux artistes ont choisi de répéter à l'U Arena de Nanterre pendant plusieurs semaines. Rencontre avec le groupe Feu! Chatterton qui dévoile son deuxième album "L'oiseleur".



