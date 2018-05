La Playlist de la semaine : Céline Dion, Slimane et Clara Luciani

Au sommaire de cette édition : Céline Dion revient sur le devant de la scène et dévoile son nouveau titre "Ashes" qui est la bande originale de "Deadpool 2". Rencontre avec le chanteur-compositeur et interprète Slimane qui continue la tournée de son second album "Solune" avec des titres plus intimistes, mais toujours aussi éloquents. Enfin, la Marseillaise Clara Luciani est notre découverte de la semaine. Cette jeune perle de la pop française a déjà sédui Benjamin Biolay avec sa voix chaude sur son premier single "La grenade".



