La Playlist de la semaine : Véronique Sanson, Denez Prigent et Brigitte

Véronique Sanson prépare un disque de reprises de ses titres dans lequel elle chante avec Christophe Maë, Alain Souchon, Bernard Lavilliers ou encore Patrick Bruel. Rencontre avec Denez Prigent, un chanteur breton de gwerz qui a sorti un nouvel album en mai 2018. Le duo "Brigitte" est en tournée dans tout le pays et fleurira cet été la route des festivals.



