La Playlist de la semaine : Zazie, les rappeurs du secteur Ä et Laurent Lamarca

Au sommaire de cette édition : Après trois années de silence, Zazie fait son grand retour musical en dévoilant les premières notes de son nouveau single baptisé Speed. Rencontre avec le secteur Ä, le collectif de rappeurs à succès des années 90 comme Stomy Bugsy, Passi et Doc Gyneco. Laurent Lamarca donne du rêve avec son titre "Le vol des cignes".



