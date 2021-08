La police enquête sur Britney Spears, accusée d’avoir frappé sa femme de ménage

C’est sur le toujours très bien informé TMZ qu’il fallait faire un tour pour en apprendre plus sur cet incident supposé. Le site rapporte que le ton serait monté entre Britney Spears et son employée à cause des chiens de la chanteuse. Les deux animaux lui auraient été enlevés au début du mois, après des suspicions de mauvais traitements. L’interprète de "Toxic" aurait affronté sa femme de ménage, persuadée qu’elle était de mèche avec son père Jamie Spears et impliquée dans la disparition des bêtes. De quoi illustrer les tensions qui règnent au sein du clan Spears. Le patriarche a accepté de renoncer à son rôle de tuteur de sa cadette, "le moment venu" uniquement. Une première victoire pour la chanteuse, dont le chemin vers la liberté s'annonce encore long.