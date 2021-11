"La psychiatrie m’a sauvée" : Valérie Lemercier révèle avoir été internée à 23 ans

Je suis allée à l’hôpital Sainte-Anne toute seule, avec ma valise, pour qu’on me prenne. Je tombais et on m’a prise

Par peur de "passer à côté de quelque chose", Valérie Lemercier a eu le courage de prendre une décision que peu auraient prise. "À 23 ans, je suis allée à l’hôpital Sainte-Anne toute seule, avec ma valise, pour qu’on me prenne. Je tombais et on m’a prise. Je suis restée un mois", détaille-t-elle. "Je suis une personne que la psychanalyse, que la psychiatrie a sauvée. Enfin, on m’a prise au sérieux dans ma détresse. Ça n’allait pas parce que je ne m’exprimais pas. J’allais partir dans une vie qui n’était pas celle que je voulais. L’air de rien, ça m’a sauvé la vie."

"On m’a traitée, on m’a soignée. Le jour où j’ai commencé à parler à quelqu’un, où j’ai commencé à pouvoir dire non, j’ai commencé à travailler, à être actrice", poursuit Valérie Lemercier qui, un an plus tard, devenait l'héroïne de la série Palace. La suite, on la connaît. Humoriste, comédienne puis réalisatrice, l'artiste a pleinement déployé ses ailes jusqu'à réinventer la vie de la plus iconique des chanteuses au cinéma, Céline Dion. Aline, le faux biopic consacré à la star québécoise, sort en fin au cinéma le 10 novembre après plus d'un an d'attente en raison de la pandémie.