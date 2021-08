La reine du burlesque Dita Von Teese intègre "Danse avec les stars"

"Aux Etats-Unis, quand on me l’a proposé, j’ai refusé, parce que toutes celles qui y sont allées en sont reparties blessées. J’avais peur de ne plus pouvoir poursuivre mes shows", explique-t-elle au magazine Gala.

Personnalité la plus inattendue de cette nouvelle saison de "Danse avec les stars", Dita Von Teese sera en compétition avec les chanteurs Wejdene, Lââm, Bilal Hassani et Tayc, les YouTubeurs Lola Dubini et Michou, les comédiens Lucie Lucas et Jean-Baptiste Maunier ainsi que l'humoriste Gérémy Crédeville. Les binômes n'ont pas encore été annoncés par la production. Mais Camille Combal, de retour à l'animation, se rêve déjà en partenaire de l'Américaine au teint immaculé. "Je serai son danseur pro pour info", glisse-t-il avec humour sur Instagram. Allez hop, à l'entraînement !