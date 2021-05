Elizabeth II s'adresse au Parlement pour son premier engagement depuis la mort de Philip

C’est seule qu’elle a pris place sur son trône installé sous les ors de la Chambre des Lords, celui où prenait place le duc d’Édimbourg ayant été déplacé. Son adresse au Parlement est l’occasion pour elle de communiquer des propositions discuter avec son Premier ministre. "La priorité de mon gouvernement est d'assurer le redressement national après la pandémie pour rendre le Royaume-Uni plus fort, plus sain et plus prospère qu'avant", a-t-elle déclaré.