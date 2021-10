La Russie lance le tournage du premier film dans l'espace et fait un pied de nez à Tom Cruise

La Russie va damer le pion à la NASA. Le pays envoie ce mardi 5 octobre une actrice et un réalisateur dans l'espace pour y tourner le premier long-métrage en orbite de l'histoire et marquer ainsi des points symboliques face aux concurrents américains après des années de déconvenues. Accompagnés d'un cosmonaute chevronné, l'actrice Ioulia Peressild, 37 ans, et le réalisateur Klim Chipenko, 38 ans, se sont envolés pour la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan. L'enjeu est de devancer le projet de film dans l'espace de Tom Cruise, dont le calendrier n'est, lui, pas connu.

L'équipe russe aura douze jours pour tourner les séquences spatiales d'un film provisoirement intitulé Le Défi, une œuvre dont le budget est gardé secret et qui mettra en scène une médecin ayant pour mission de sauver un cosmonaute. Lors d'une conférence de presse lundi, le réalisateur et l'actrice sont apparus détendus. Ce premier long-métrage de fiction dans l'espace aura valeur d'"expérience", a estimé Klim Chipenko, qui maniera la caméra, le maquillage et l'éclairage dans l'espace exigu du segment russe de l'ISS. "Je n'ai personne à qui demander des conseils. Je n'ai aucun cadreur à qui demander comment filmer à la lumière du hublot", a-t-il relevé.